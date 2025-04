Cyberpunk 2077 tiendra entièrement sur cartouche sur Switch 2, sans téléchargement nécessaire

La Relic de la Switch 2

Lors du Nintendo Direct dédié à la Switch 2, un segment entier a été consacré à CD Projekt Red et à son RPG en vue FPS. Juste après l’annonce, nous avons d’ailleurs pu essayer le jeu quelques minutes en mode portable et mode docké. Nous renvoyons à notre article complets sur nos impressions pour en savoir plus. Selon les développeurs, cette version Switch 2 tire pleinement parti des nouvelles fonctionnalités de la console :

Le jeu est conçu pour tirer parti des nouvelles fonctionnalités offertes par la Nintendo Switch 2. Les joueurs peuvent ainsi prendre en main leurs manettes Joy-Con 2 et tester les commandes par mouvement durant les combats, activer le gyroscope pour une précision accrue, ou encore naviguer dans les menus et les inventaires en tapotant, glissant ou pinçant l’écran. Il est même possible d’utiliser le Joy-Con 2 (Droit) comme une souris.

Mais ce qui a surtout retenu notre attention, en pleine controverse sur les cartouches, c’est que Cyberpunk 2077: Ultimate Edition sera proposé en version physique complète, avec le jeu de base et l’extension Phantom Liberty réunis sur une cartouche de 64 Go. Mieux encore, aucun téléchargement supplémentaire ne sera requis pour jouer. Une fois la cartouche insérée, le jeu se lance directement, comme au bon vieux temps, diront certains nostalgiques. En outre, en plein interrogation sur les prix des jeux Nintendo Switch 2, sachez que Cyberpunk 2077 sur Switch 2 sera vendu à 69,99€.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition sera disponible en version physique et numérique lors du lancement de la Switch 2, soit le 5 juin prochain.