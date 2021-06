Cyberpunk 2077 : Le jeu a atteint un niveau de stabilité satisfaisant pour CD Projekt Red

Le travail sur Cyberpunk 2077 continue malgré toutes les affaires qui entourent le jeu et le studio, et le retour du titre sur le PlayStation Store a été une grande étape. Cela s’est fait en même temps que la publication d’un nouveau patch pour le jeu, et ce dernier est enfin plus stable selon CD Projekt Red.

Le jeu serait enfin à un stade de stabilité acceptable

C’est en tout cas ce qu’affirme Adam Kiciński de CD Projekt Red, qui a déclaré lors d’une réunion destinée aux investisseurs durant le WSE Innovation Day que le jeu a atteint un niveau de stabilité satisfaisant :

« Nous avons déjà atteint un niveau satisfaisant en ce qui concerne la stabilité du jeu. Nous avons aussi travaillé sur les performances globales, et nous sommes aussi plutôt content à propos de cela. Evidemment, nous avons supprimé des bugs et glitches, et nous continuerons à aller dans ce sens. Avec le temps, nous allons introduire des améliorations notables sur les points auxquels les joueurs prêtent attention. »

Ce constat n’est peut-être pas partagé par toute la communauté, notamment sur consoles, où le jeu souffre encore de problèmes de bugs. De plus, pour arriver à ce niveau de « satisfaction » concernant la stabilité du titre, il aura fallu que le jeu fasse des sacrifices notables, comme la diminution des PNJ à l’écran, ce qui n’est pas au goût de tous.

Une chose est sûre en revanche, Cyberpunk 2077 est maintenant plus stable qu’à son lancement, ce qui est déjà un soulagement. Reste maintenant à voir les futures améliorations et patchs à venir pour les consoles, en attendant les versions next-gen.