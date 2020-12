Cyberpunk 2077 est disponible, tout ce qu’il faut savoir sur le lancement

Sans exagération aucune, ce 10 décembre est probablement la journée la plus importante de 2020 dans le milieu. Entre les Game Awards et la sortie de Cyberpunk 2077 après moult reports, il y a de quoi célébrer. Le titre de CD Projekt Red est enfin disponible sur PC, Stadia, PS4 et Xbox One, et ce dès maintenant.

Un lancement record

Nul doute que le titre va enchainer les records, et il démarre plutôt bien. Rien que sur Steam, le titre a déjà atteint les 1 003 264 joueurs en simultané il y a quelques heures selon SteamDB, avant de redescendre un peu. Un joli score qui est certes moins impressionnant que d’autres jeux service, mais tout de même. Notons aussi que suite aux premiers tests, beaucoup attendent quelques patchs avant d’y jouer.

Car CD Projekt Red a tout de même assuré que le jeu a été précommandé 8 millions de fois. Nul doute que le titre devrait rapidement atteindre les chiffres de The Witcher 3 dans peu de temps.

Cyberpunk 2077 est donc disponible aujourd’hui à l’achat. N’oubliez pas que les versions PS5 et Xbox Series sortiront seulement en 2021. Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.