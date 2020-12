Cyberpunk 2077 : les premières notes de la presse sont tombées

Attendu au tournant par énormément de joueurs, Cyberpunk 2077 a une pression folle sur les épaules. Prévu pour sortir cette semaine, le titre est déjà dans les mains de plusieurs rédactions à travers le monde, ainsi que des vidéastes et influenceurs, qui nous partagent aujourd’hui leurs testes, avec les notes attribuées au jeu.

Quelles sont les notes de Cyberpunk 2077 ?

Certains le sentaient venir, mais l’engouement est globalement général avec un score Metacritic est pour l’instant à 91. La qualité de la ville de Night City est mise en avant,, tout comme les personnages et les dialogues que propose le titre.

Naturellement, certains médias mettent aussi en avant que le titre souffre actuellement de nombreux bugs, qui seront corrigés via des patchs massifs dans les prochains jours/semaines. L’IA semble aussi être critiquée, tout comme les affrontements qui ne seraient pas forcement à la hauteur.

Voici les premières notes attribuées à Cyberpunk 2077 :

Quant à nous, sachez que notre test arrivera dans les prochains jours, étant donné que nous n’avons toujours pas reçu le jeu. Afin de vous livrer un avis complet, notre test ne sera donc pas disponible toute de suite, mais vous retrouverez très prochainement nos ressentis sur le début de l’aventure. De très nombreux guides seront également publiés après la sortie du jeu.

Cyberpunk 2077 sera disponible pour tous dès le 10 décembre sur PC, Stadia, PS4 et Xbox One. Le titre sera également disponible plus tard en 2021 sur PS5 et Xbox Series.