Cyberpunk 2077 : Sans surprise, CD Projekt Red reconfirme que l’extension Phantom Liberty sera payante

Maintenant que Cyberpunk 2077 a retrouvé l’adhésion du public, CD Projekt Red a de nouveau une lourde tâche à accomplir avec Phantom Liberty. L’extension se doit d’être à la hauteur des attentes, surtout depuis que l’on sait qu’elle abandonne les versions PS4 et Xbox One pour se concentrer sur la nouvelle génération. Ce DLC demande donc beaucoup de travail au studio, et forcément, pour en profiter, il faudra repasser à la caisse.

Une extension plus chère que prévue ?

On se demande encore qui en doutait, mais oui, Phantom Liberty sera bien un contenu payant pour Cyberpunk 2077, contrairement aux multiples mises à jours et DLC sortis jusqu’à présent.

C’est le responsable presse de CD Projekt Red, Radek Grabowski, qui l’a encore une fois confirmé chez GamesRadar : « Pour ce qui est du prix de l’extension – nous n’avons pas encore révélé tous les détails, mais elle sera bien payante ».

On le savait déjà, mais le message n’était sans doute pas passé pour tout le monde. Ce qu’il faut surtout retenir, c’est que Grabowski déclare que les extensions des jeux du studio sont « généralement moins chères que des jeux affichés au prix fort ». Là encore, ça tombe sous le sens, mais la tournure peut nous faire penser que cette extension sera peut-être un peu plus chère que ce que l’on a connu avec The Witcher 3 et ses deux extensions, affichées à 9,99 € et 19,99 €.

On imagine qu’on aura la réponse à tout cela en 2023.