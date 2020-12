Cyberpunk 2077 bride les processeurs AMD mais un moyen existe pour y remédier

Si vous jouez à Cyberpunk 2077 sur PC avec une configuration incluant un processeur AMD, voici un moyen qui pourrait vous faire gagner quelques FPS en jeu.

Comment savoir si vous êtes concernés (processeurs AMD)

Un utilisateur de reddit (BramblexD) a remarqué que les processeurs AMD n’utilisaient pas tous les cœurs logiques contrairement aux modèles de chez Intel. Autrement dit, cela limite les tâches qu’il peut executer et donc réduire vos performances.

Pour vérifier si vous êtes concerné par le problème :

Rendez-vous dans votre gestionnaire des tâches

Onglet « Performance »

Faites un clic droit sur le graphique puis « modifier le graphique », et enfin cliquez sur « Processeurs logiques »

Lancez Cyberpunk 2077

Vous devriez ainsi constater que seulement la moitié des cœurs logiques est utilisée.

Une solution pour gagner 10 FPS en moyenne

Heureusement, la communauté a rapidement trouvé une solution pour contourner ce petit souci. Nous testons nous-même le jeu avec un processeur Ryzen 5 2600 (3.4GHz) et nous avons constaté un gain non négligeable en matière de performance et un frame rate plus stable. Pour cela, vous pouvez utiliser la méthode donnée par le redditeur en utilisant Hex Editor ou bien télécharger un mod (disponible sur nexusmods) histoire de vous rendre la tâche plus facile.

Il suffit simplement d’extraire le fichier zip dans C:\Program Files (x86)\GOG Galaxy\Games\Cyberpunk 2077\bin\x64\ pour GoG ou C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Cyberpunk 2077\bin\x64 pour Steam (par défaut). Vu qu’il n’édite aucun fichier du jeu, vous pouvez y aller sans risque. De plus, il restera actif même en cas de mise à jour.

C’est toujours bon à prendre en attendant que CD Projekt Red corrige le problème car avec les nombreux couacs et soucis que rencontrent le jeu depuis son lancement, on ne sait pas combien de temps cela va prendre.