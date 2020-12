Cyberpunk 2077 : CD Projekt s’excuse et propose des remboursements

Il y a quelques jours sortait Cyberpunk 2077, jeu le plus attendu de cette année 2020. Néanmoins, le nouveau titre des créateurs de The Witcher ne fait pas l’unanimité, en grande partie à cause de ses nombreux soucis techniques. Particulièrement en deçà du reste, les moutures PS4 et Xbox One de première génération sont pointées du doigt. Le studio en est conscient et s’excuse publiquement.

Deux mises à jour majeures à venir

Sur Twitter, le compte du jeu nous partage un message groupé de Marcin Iwiński, Adam Kiciński, Adam Badowki, Michał Nowakowki, Piotr Nielubowicz et Pitor Karwowski. Les dirigeants s’adressent directement aux joueurs et publient un message d’excuse pour ne pas avoir montré les versions PS4 et Xbox One standards : « Tout d’abord, nous aimerions commencer par vous excuser de ne pas avoir montré le jeu sur les consoles de base de dernière génération avant sa sortie, et, par conséquent, de ne pas avoir pu vous permettre de prendre une décision plus éclairée avant votre achat ».

Dans la foulée, CD Projekt Red confirme travailler sur d’importants patchs correctifs. Si l’on a déjà eu droit à diverses mises à jour mineures, comme la 1.04 il y a peu, d’autres plus majeures sont à prévoir : deux patchs conséquents sont prévus pour les mois de janvier et février. Si l’on nous promet une série de correctifs dans les prochains jours, il faudra patienter courant janvier pour le Patch #1, suivi du Patch #2 en février, qui se focaliseront sur l’amélioration de l’expérience de jeu et tenteront de rattraper (un peu) le coup.

Le studio polonais précise tout de même que ces patchs ne rendront pas le jeu assurément plus joli, et qu’il ne faut pas s’attendre à des performances issues d’un PC de compétition, mais que cela devrait apporter une expérience plus satisfaisante.

Des remboursements sont possibles

Ce n’est pas tout puisque – conscient d’avoir déçu les joueurs -, CD Projekt Red confirme que les remboursements sont possibles. Si certains joueurs n’ont pas hésité à demander à se faire rembourser ce week-end, c’est désormais une proposition officielle de la part du studio : « nous vous serions reconnaissants si vous nous donniez une chance mais si vous n’êtes pas satisfait du jeu sur votre console et que vous ne souhaitez pas attendre ces mises à jour, vous pouvez opter pour un remboursement ».

Il est donc possible de se faire rembourser, sur PlayStation 4 et Xbox One, si les nombreux soucis entachent vos sessions de jeu. On vous comprendra puisque vous avez voté massivement pour Cyberpunk 2077 comme étant votre plus grande déception de l’année.

Comment se faire rembourser ?

Si vous ne souhaitez pas attendre votre version PS5 / Xbox Series pleinement optimisée qui arrive l’année prochaine ou que la déception est trop grande, vous pouvez vous faire rembourser. En version boîte ou en digital. Pour cela :

En numérique : Simplement utiliser le système de remboursement du PlayStation Network ou Xbox Live

: Simplement utiliser le système de remboursement du PlayStation Network ou Xbox Live En version boîte : CD Projekt conseille d’aller voir votre revendeur, où vous avez acheté le jeu, pour demander remboursement. Si cela n’est pas possible, il faut contacter CD Projekt Red par mail à [email protected] – attention, il faut les contacter avant le 21 décembre 2020, les remboursements n’étant pas garantis au-delà.

Dure période pour les développeurs qui triment sur le titre depuis des mois ainsi que pour les fans qui attendaient Cyberpunk 2077 de pied ferme. Si l’on peut compter sur le studio pour nous fournir des mises à jour régulières, en attendant, on ne peut que regretter l’état actuel du titre sur les premières PS4 et Xbox One Fat.

En attendant, sachez que nous vous proposons un guide complet de Cyberpunk 2077, actuellement en écriture. Egalement, si le genre vous intéresse et que vous ne comptez pas prendre le titre tout de suite, on vous propose une sélection de 12 jeux Cyberpunk à découvrir en vidéo.