Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion s’illustre avec de longues séquences de gameplay

Annoncé en juin dernier, Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion est probablement la bonne surprise que les fans attendent avec impatience. Présenté comme un remaster de l’épisode sorti sur PSP en 2007, le titre nous permettra de revivre les aventures de Zack à travers une intrigue qui prend place quelques années avant Final Fantasy VII. Avec le Tokyo Game Show qui se déroule en ce moment-même, on avait bon espoir de le revoir, surtout avec la date de sortie annoncée plus tôt dans la semaine. Et c’est effectivement bien le cas.

Un remaster qui s’annonce magnifique

Les premières bandes annonces amorçaient déjà de belles choses pour ce remaster. Cela se confirme aujourd’hui avec ces deux nouvelles vidéos de gameplay, publiées respectivement par le V-Jump et Famitsu. Les deux magazines ont pu jouer à cette nouvelle version directement sur place, au salon japonais, et nous partagent leur session réalisée sur la démo. L’occasion d’apercevoir un bout de mission avec tout ce qui va avec, c’est-à-dire un peu d’exploration dans les niveaux, quelques cinématiques et des combats.

Il n’y a pas à dire, le travail de remasterisation est très réussi, surtout pour un « simple » remaster d’un jeu PSP sorti il y a une quinzaine d’années et qui pourrait presque nous faire croire à un remake. La démo se termine d’ailleurs sur un combat contre Ifrit avec des effets visuels du plus bel effet.

A noter que l’on a pu jouer à une démo similaire il y peu lors d’un événement organisé par l’éditeur japonais, et nous vous partagerons bientôt nos premières impressions. Square Enix tiendra également un panel officiel au Tokyo Game Show plus tard aujourd’hui où Crisis Core sera présent. Enfin, IGN a aussi diffusé une version réduite de la démo, mais dans une version localisée.

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion est attendu pour le 13 décembre 2022 sur PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintnedo Switch.