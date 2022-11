Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion présente une dernière fois son récit avec son trailer de lancement

La fin d’année sera placée sous le signe de la nostalgie pour Square Enix, qui compte raviver quelques vieux souvenirs en remasterisant l’aventure de Zack avec Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion. Présenté comme étant bien plus qu’un remaster (tout en évitant l’appellation remake), le titre est déjà connu par beaucoup de fans de Final Fantasy VII, si bien que cette bande-annonce de lancement remplie à ras bord de spoilers ne gênera pas grand monde (mais vous êtes prévenus).

Une réunion des plus tragiques

On en voudra pas trop à l’éditeur de mettre en avant des moments clés de l’aventure dans ce nouveau trailer, sachant que l’issue du jeu est prévisible pour toutes celles et ceux qui ont déjà joué à Final Fantasy VII, l’original ou le remake.

Cette bande-annonce se concentre donc sur les différents protagonistes de cette aventure, avec en premier lieu Zack, ami et mentor de Cloud, mais aussi Angeal, Genesis, et Sephiroth, qui vole encore la vedette à tout le monde à chaque fois qu’il entre en scène.

Plus que quelques jours à patienter avant de revivre cette histoire qui sert de fondation à FFVII, puisque Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion est attendu pour le 13 décembre 2022 sur PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.