Crisis Core : Final Fantasy VII Reunion réalise un très bon démarrage au Japon

Sorti le 13 décembre dernier sur toutes les plateformes, le remaster de l’épisode spin-off de l’un des Final Fantasy les plus acclamés par la critique et les joueurs a fait un très bon démarrage au niveau des ventes physiques de la semaine au Japon. En effet, Crisis Core : Final Fantasy VII Reunion se hisse aisément dans le top 5 des ventes, et capture trois places du podium.

Une réunion au sommet de sa gloire

Les dernières statistiques des ventes physiques de la semaine dernière au Japon viennent d’être révélées par Famitsu. Grâce à celles-ci, nous pouvons constater encore une fois la puissance des licences Nintendo car on retrouve à nouveau un Pokemon Ecarlate/Violet en tête du classement pour la cinquième semaine consécutive avec 260 784 unités vendues, ainsi qu’un Splatoon 3 pour la médaille d’argent et ses 68 927 unités vendues.

En ce qui concerne notre bon vieux Zack Fair, on le retrouve juste derrière à occuper les trois dernières places du classement jusqu’au Top 5 des ventes physiques de la semaine. En effet, Crisis Core : Final Fantasy VII Reunion obtient la troisième, quatrième et cinquième place du podium sur le marché nippon.

De fait, nous avons la version Nintendo Switch en cinquième position avec 48 527 unités, suivie de la version PlayStation 4 et ses 53 481 unités pour la quatrième place, et enfin nous retrouvons la version PlayStation 5 des aventures de Zack pour la troisième place du classement avec ses 54 522 unités vendues.

Ce qui nous fait un total de 156 530 unités physiques vendues pour Crisis Core : Final Fantasy VII Reunion uniquement au Japon et sur ces plateformes citées (sans la Xbox donc), en faisant ainsi un très bon démarrage pour notre petit Zack et pour la licence Final Fantasy.

Crisis Core : Final Fantasy VII Reunion est désormais disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, et sur Xbox Series X | S