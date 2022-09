Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion sortira finalement le 13 décembre

Le Nintendo Direct était bourré d’annonces, avec beaucoup de date à la clé. Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion était bien de la partie avec un bref passage, mais il a fallu jeter un œil aux réseaux de Square Enix pour avoir la confirmation de la date précise de l’arrivée du jeu. Le jeu était initialement annoncé pour cet hiver, et il sortira bien au mois de décembre.

Une note de Price of Freedom, et déjà des frissons

Ce remaster de la nostalgie nous montre aujourd’hui un tout nouveau trailer qui nous permet d’apprécier l’effort de remise à niveau du jeu pour les standards actuels (rappelons que l’on part d’un jeu PSP). L’occasion d’apprendre que ce Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion sera finalement disponible dès le 13 décembre prochain sur toutes les plateformes.

Comme quoi, l’hiver, c’est une période très large dans le jeu vidéo, et cela pourra peut-être donner espoir quant à une sortie de Final Fantasy VII Rebirth à la fin de l’année 2023, et non début 2024. Même si ça ne change pas grand chose, ça serait au moins symbolique.

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion sera disponible sur PC via Steam, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.