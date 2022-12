Crash Team Rumble

Crash Team Rumble est un MOBA développé par Toys for Bob et édité par Activision. Opposant deux équipes de quatre joueurs/joueuses en arène, ce titre propose au public d'incarner les héros et méchants iconiques de la licence Crash Bandicoot tels que Crash, Coco, Cortex, Dingodile ou encore Tawna dans des affrontements déjantés visant à collecter le plus de wumpas possible afin de remporter la partie.