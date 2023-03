Crash Team Rumble : Le jeu multijoueur sortira en juin, une bêta arrive

On ne s’attendait pas à ce que la licence Crash Bandicoot prenne la direction d’un épisode multijoueur, mais on peut déjà s’estimer heureux de voir que Toys for Bob peut continuer à travailler dessus plutôt que de n’être qu’un studio de support pour Call of Duty. Ce Crash Team Rumble a été révélé lors des derniers Game Awards avec une présentation succincte, mais Activision nous en dit aujourd’hui davantage avec une date de sortie à la clé.

Deux éditions déjà confirmées

Comme on le savait déjà, le jeu fera s’affronter deux équipes de quatre joueurs qui pourront prendre le contrôle de personnes iconiques de la licence, de Crash à Coco en passant par Tawna et Neo Cortex. Ici, chaque personnage disposera d’un rôle particulier (parmi les trois disponibles) et devra rapporter le plus de Wumpa possible dans son camp pour que son équipe gagne la partie, tout en effectuant quelques coups bas sur ses adversaires.

On apprend aujourd’hui que ce Crash Team Rumble sera disponible dès le 20 juin prochain, mais il sera possible de l’essayer avant cela. Une bêta se tiendra du 20 au 24 avril prochain, uniquement pour celles et ceux qui précommanderont le jeu. Cinq personnages uniquement seront accessibles durant la bêta, à savoir les quatre cités précédemment ainsi que Dingodile.

Deux éditions seront disponibles, à savoir une édition standard à 29,99 € qui contiendra aussi le premier Battle Pass, et une édition Deluxe à 39,99 € qui comprendra le Battle Pass, celui de la saison 2, des skins et des objets en plus.

Crash Team Rumble sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Le titre sera par ailleurs cross-play sur consoles.