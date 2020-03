Control : Un trailer et des infos pour le DLC The Foundation

Teasé il y a seulement trois jours sur les réseaux sociaux, The Foundation, premier DLC de Control, se dévoile à travers un court trailer d’une minute. A cette occasion, Remedy et 505 Games ont accepté de livrer quelques informations sur le contenu de l’extension. Notez qu’il est obligatoire d’avoir terminé le jeu de base pour y accéder.

A la recherche d’Helen Marshall

Selon l’article de PlayStation Blog, l’histoire transportera les joueurs et le personnage de Jesse Faden dans les cavernes de la Fondation pour empêcher le Plan Astral de détruire l’Ancienne Maison. Vous devrez alors partir à la recherche d’Helen Marshall, la responsable des opérations, qui pourrait bien avoir de précieuses informations à vous donner sur la situation actuelle et notamment sur le mystérieux « Board ».

Côté gameplay, les développeurs ont prévu d’ajouter de nouvelles compétences, dont une baptisée « Shape », et de mettre à jour votre arme de service afin de « transformer et détruire les différents environnements de la Fondation. » Un nouvel ennemi fera également son apparition : le « Hiss Sharpened ». Quant à la durée de vie du contenu additionnel, elle est estimée entre 4 et 5 heures environ.

Sachez qu’une mise à jour gratuite accompagnera la sortie de l’extension. Elle apportera et améliorera diverses fonctionnalités du titre comme l’aptitude « Shield Rush » pour le bouclier, ce qui vous permettra de foncer sur vos ennemis pour les renverser.

Rappelons que The Foundation, premier DLC du TPS/action/aventure Control, sera disponible sur PC, via l’Epic Game Store, et PlayStation 4 le 26 mars prochain et sur Xbox One le 25 juin. Inclus dans un Season Pass à 24,99€, vous pouvez aussi vous le procurer indépendamment au prix de 14,99€.