Control : Le premier DLC, The Foundation, prend date

Remedy l’avait promis, Control a pour but de s’inscrire dans la durée. C’est à travers un tweet que l’équipe de développement propose un petit teaser bien mystérieux censé nous préparer à The Foundation.

L’ancienne maison au centre de l’attention

Le studio finlandais l’avait déjà précisé, The Foundation prendra surtout place au sein de l’ancienne maison, structure sur laquelle est construit le bureau fédéral de Control. Dans cette courte vidéo, on peut notamment entendre Jesse s’exclamer : « Marshall a disparu depuis un bout de temps, quelqu’un a la moindre idée d’où elle pourrait être ? ». Remedy reste fidèle à sa réputation de ne donner que très peu d’informations pour laisser un sentiment de découverte au joueur.

The Foundation viendra compléter l’univers déjà très développé de Control le 26 mars sur PC, PS4 et Xbox One. Rappelons qu’un dernier DLC est toujours prévu pour le TPS. Ce dernier se nommera AWE : Alternate Worlds Events et devrait normalement si l’on en croit les rumeurs faire revenir un certain personnage bien connu des fans de Remedy…