Square Enix Presents : Toutes les annonces en 4 minutes (Final Fantasy, Gardiens de la Galaxie..)

Après vous avoir résumé la conférence Xbox Bethesda, on s’attarde cette fois-ci sur la présentation Square Enix. Celle-ci a duré 40 minutes mais ne s’est focalisé que sur quelques titres à venir pour l’éditeur. On peut notamment retenir l’annonce du jeu Marvel’s Guardians of Galaxy, qui nous proposera d’incarner Star-Lord dans un jeu d’action/aventure porté sur l’histoire.

Mais le show a aussi réservé de moins bonnes surprises, à l’instar de Babylon’s Fall, qui ne semble pas avoir fait l’unanimité après l’annonce de son modèle en jeu service ou encore Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. On vous résume tout cela en vidéo. Et si vous aimez nos résumés, ça tombe bien, d’autres vous attendent sur notre page dédiée à l’E3 2021.