Cinq jeux Bethesda vont avoir droit au FPS Boost sur Xbox Series

La rétrocompatibilité sur Xbox Series permet à certain jeux de profiter d’améliorations natives, sans que les développeurs ne soient obligés de repasser sur le jeu afin de l’améliorer pour la console. Le FPS Boost est une fonctionnalité qui permet par exemple d’améliorer le framerate des jeux, et aujourd’hui, c’est au tour de certains titres Bethesda d’en profiter.

Un framerate plus avantageux pour cinq jeux

Le mariage entre Bethesda et Microsoft a permis à de nombreux titres de l’éditeur de faire leur arrivée sur le Xbox Game Pass. Histoire d’améliorer l’expérience utilisateur sur ces titres, Microsoft a fait bénéficier du FPS Boost à cinq de ces jeux. Voici la liste des titres qui ont droit au FPS Boost dès aujourd’hui :

Vous pourrez donc jouer à ces titres avec un nombre d’images par secondes plus élevé dès aujourd’hui et sans surcoût, même si vous ne possédez ces titres que via le Xbox Game Pass. Pour rappel, pour profiter de cette option, qui n’est pas présente par défaut, il faut se rendre dans les paramètres pour activer la fonctionnalité.