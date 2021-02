Microsoft annonce l’option FPS Boost pour certains jeux rétrocompatibles sur Xbox Series

La Xbox Series permet de jouer à de très nombreux titres à travers toutes les générations Xbox, souvent avec des améliorations natives en prime. Microsoft va encore plus loin dans cette démarche en révélant l’option FPS Boost, qui va permettre, comme son nom l’indique, d’augmenter le framerate des jeux rétrocompatibles sur la console.

Un framerate amélioré sans travail en plus pour les développeurs

Cela se traduit par l’apparition d’une nouvelle option dans le menu des jeux, qui est disponible dès aujourd’hui sur une sélection de titres comme :

Cette option permet alors à la console de booster le framerate de ces jeux afin de l’augmenter naturellement à 60 fps, voire plus, comme dans le cas de Super Lucky’s Tale qui affiche maintenant 120 fps. Il faut savoir que cette option ne nécessite aucun travail en plus pour les développeurs, mais Microsoft demandera tout de même l’aval à chaque studio et éditeur avant de rendre cette option disponible pour leurs jeux.

On devrait bientôt apprendre le nom d’autres titres qui bénéficieront de cette option, qui est désactivable à n’importe quel moment via un simple tour dans les options. Ce sera donc à vous de choisir quand activer le FPS Boost ou non. Microsoft communiquera sur les prochains jeux recevant cette option dès ce printemps.