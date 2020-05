Une cinématique façon anime pour War of the Visions Final Fantasy Brave Exvius

Sorti il y a un peu plus d’un mois, War of the Visions Final Fantasy Brave Exvius semble avoir connu un petit succès. Neuf millions de téléchargements au Japon avant son arrivée occidentale, et deux millions de plus recensés quinze jours après sa disponibilité, le titre mobile semble avoir été essayé par pas mal de joueurs et continue de faire parler de lui.

Une cinématique d’introduction façon anime

Histoire de poursuivre la promotion de son application, Square Enix vient de lâcher une nouvelle bande-annonce pour celui-ci. Il s’agit d’une cinématique d’introduction, façon anime, qui nous permet d’en voir un peu plus sur l’univers et les personnages du jeu. Une cinématique qui sera intégrée au titre début juin à travers une mise à jour.

Les séquences sont sublimées par la musique All for Love de Raychell et il faut noter que cet opening a été réalisé par le studio d’animation Wit Studio, que l’on connait principalement pour L’Attaque des Titans mais également Seraph of the End ou encore Vinland Saga. Une version anglaise est aussi disponible sur YouTube.