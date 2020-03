Lancé en fin d’année 2019 et téléchargé plus de dix millions de fois au Japon, War of the Visions Final Fantasy Brave Exvius est enfin arrivé dans nos contrées.

Un spin-off stratégique de Brave Exvius

Ce nouvel opus de la franchise phare de Square Enix est un tactical-RPG de type gacha se déroulant dans l’univers de Brave Exvius. Le joueur se retrouve sur le continent d’Ardra afin de suivre l’épopée de Mont et Sterne, les princes jumeaux du royaume de Leonis, et de Machalie, la Demoiselle d’acier de Hourne.

Selon le communiqué de presse du studio japonais, le titre bénéficie d’illustrations conçues par Isamu Kamikokuryo, artiste ayant travaillé sur les épisodes XII, XIII et XV de Final Fantasy, et de musiques originales imaginées par Noriyasu Agematsu, compositeur de Brave Exvius.

A l’occasion de sa sortie et jusqu’au 14 avril prochain, le jeu vous propose de participer à un événement réalisé en partenariat avec Final Fantasy XIV: Shadowbringers qui vous permettra d’obtenir de nombreuses récompenses comme le personnage de Thancred et la tenue qu’il porte dans le MMORPG.

War of the Visions Final Fantasy Brave Exvius est disponible dès maintenant en free-to-play sur Android et iOS.