Persona 3 et Persona 2 sont les remake les plus désirés des fans d'Atlus

Persona 3 (dans sa version portable) a récemment été annoncé sur consoles et PC. Une nouvelle qui a ravi les fans de Persona même si l’on espérait secrètement un remake étant donné qu’il est le plus vieux de cette nouvelle vague survenue après Persona 2. Mais ce dernier n’est pas non plus laissé de côté par les fans d’Atlus comme nous allons le voir.

La démocratie a parlé

Atlus a révélé les résultats d’un sondage sur un stream spécial et les résultats parlent d’eux-mêmes. Parmi ces questions, il a été demandé aux fans quel serait le remake qu’il aimerait jouer le plus parmi une liste d’anciens jeux de la firme. Persona 3 et Persona 2 sont arrivés en première position ex-aequo.

Si le choix de Persona 3 est compréhensible étant donné son âge et sa réputation, celui de Persona 2 se ressent surtout comme un appel des fans hardcore pour un titre souvent considéré comme oublié par Atlus. Bien qu’il ne faille pas prendre ces sondages pour argent comptant (autrement dit Atlus ne va pas forcément développer des remake immédiatement même s’il y a toujours des chances), cela donne une idée de ce que nous pourrions avoir à l’avenir.

D’autres jeux sont également à prendre en compte. Voici la liste complète des résultats :

Persona 3 (Persona 3, Persona 3 FES, Persona 3 Portable) – 78.9%

Persona 2: Innocent Sin / Persona 2: Eternal Punishment – 78.9%

Revelations: Persona – 76.3%

Persona 4 (Persona 4, Persona 4 Golden) – 74.8%

Devil Summoner: Raidou Kuzunoha series – 72.1%

Devil Summoner: Soul Hackers – 69.5%

Shin Megami Tensei IV: Apocalypse – 66.7%

Shin Megami Tensei IV – 65.3%

Shin Megami Tensei: Digital Devil Saga series – 62.4%

Etrian Odyssey series – 58%

En tout cas pour le moment chez Atlus, on attend toujours de voir le fameux Project Re Fantasy ainsi qu’une annonce de Persona 6. Les années 2022 et 2023 seront quand même chargées pour la licence Persona avec Persona 5 Royal qui sortira le 21 octobre prochain sur PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Switch et PC, Persona 4 Golden durant la première moitié de 2023 sur PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series, Switch et PC, et Persona 3 Portable qui arrivera un peu après, toujours dans la première moitié 2023, sur PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series, Switch et PC.