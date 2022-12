Accueil » Actualités » Chicory, The Artful Escape et A Musical Story auront droit à leur vinyle en 2023

Successivement, iam8bit et Just for Games ont annoncé plusieurs vinyles pour des titres indépendants qui ont marqué les dernières années. Décidément, le distributeur français enchaîne puisqu’après Hotline Miami et World of Warcraft, ce sont trois belles trouvailles de la scène indépendante qui auront droit à leur vinyle en 2023 : The Artful Escape, A Musical Story et Chicory: A Colorful Tale. Voici toutes les informations dessus.

Un peu de douceur pour les oreilles

A vrai dire, l’annonce du vinyle de Chicory: A Colorful Tale ne date pas d’hier et avait été confirmé la semaine dernière. Nous profitons de la révélation des deux nouveaux concernant The Artful Escape et A Musical Story pour vous en parler. Tous les droits sont le fruit d’une collaboration entre iam8bit, Just for Games et les développeurs de ces trois jeux, sortis respectivement en juin 2021, septembre 2021 et mars 2022. A Musical Story est d’ailleurs un jeu français qui avait été présenté à l’AG French Direct.

Chicory: A Colorful Tale

Le vinyle de Chicory: A Colorful Tale reprend la bande-son initialement composée par Lena Raine dans une reprise au piano inédite effectuée par Trevor Alan Gomes. Le disque arbore une couleur rose peinture, en hommage à la magnifique direction artistique du jeu, et reprend une dizaine de morceaux. La sortie est prévue pour mi 2023, sans plus de précision pour la date. Voici la tracklist :

Side A

Town of Luncheon

Supper Woods

Chicory’s Theme

Dinners, the Big City

Teatime Meadows

Appie Foothills

Side B

Banquet Rainforest

Simmer Springs

Dessert Mountain

Do the Impossible

The Mountain Top

Chicory Piano Collections (Vinyl Soundtrack) 1LP vient d’ouvrir ses précommandes chez plusieurs revendeurs, Fnac et Micromania et prochainement Amazon.

A Musical Story

Pour A Musical Story, on nous propose un double vinyle violet et jaune, avec une sélection de plusieurs morceaux de la bande-son. La pochette est signée Alexandre Rey et la tracklist contient une petite surprise, un morceau inédit de Disasterpeace, réalisé exclusivement pour cette sortie en vinyle. Les précommandes sont ouvertes au prix de 59.99€ pour une sortie courant 2023. Une vingtaine de morceaux sont présents :

Disque 1 – Side A

Head in the Clouds

Rehearsal

City Life

Assembly Line Work

Solitude

Pinewood, Here We Come

The Van

Road Trip

A Musical Pause

Chased

Disque 1 – Side B

Her

Love at First Sight

Sunset Road

Alone Together

Burning Moon

Threatening Nature

Climax

Disque 2 – Side A

Hallucinations

Fight the Crow

Tin Can

Love

Disque 2 – Side B

Back on Tracks

Squirrel

Awakening

Amelia & Gabriel

Live at Pinewood

A Lunar Sliver (by Disasterpeace)

The Artful Escape

Enfin, pour The Artful Escape, on nous propose un double vinyle bleu et rose psychédélique avec une pochette réalisée par Jim Rugg. Comme pour les précédents, on retrouve la bande-son avec une belle sélection de titres – plus d’une trentaine. Comptez 49.99€ pour une sortie aussi fixée à mi-2023. Voici la tracklist :

Disque 1 – Side A

The Banks of the River are Lined with Gold

Father

All that Glitters is Not Gold

If It Don_t Work Out

Folk Sci-fi Bedroom

A Thin Film of Atmosphere

Ode To Lightman

Lightmans Part A

Lightmans Part B

Disque 1 – Side B

The Cosmic Extraordinary Theme

Iceberg Finale

ALIEN DISCO

Lightman Presents…

HelioTromms Theme

Forest Theme

Shopping District

Disque 2 – Side A

The Ruby Cola

Monster Flight

A Chance Not Taken

The City of Glimmer

A Theme for Mountain Ridges

GlimmerDimm Choir

The Lumiere Violente

GlimmerDimm Synth

Disque 2 – Side B