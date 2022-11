Hotline Miami : Un coffret collector 8 vinyles pour mai 2023, voici où précommander

Décidément, le distributeur Just for Games enchaîne les belles collaborations. En plus d’augmenter drastiquement la publication de jeux en version physique, avec Wanted Dead et Signalis dernièrement, l’entreprise française signe de chouettes partenariats pour des coffrets vinyles. Après Assassin’s Creed et World of Warcraft, voici qu’on nous confirme l’arrivée du coffret collector 8 vinyles pour Hotline Miami. Voici la tracklist et où la réserver.

Où acheter les vinyles Hotline Miami Collection ?

De son nom officiel Hotline Miami 1&2 – The Complete Collection (8LP), ce coffret vinyle vient d’être annoncé et ouvre petit à petit ses précommandes. Il sera disponible en France chez la plupart des revendeurs le 19 mai 2023. Quant à son prix, il faudra tout de même compter 234.99€ pour l’ensemble. Un prix certes élevé, mais justifié par la qualité du coffret et de la présence de huit double vinyles 180g.

Dedans, on y retrouve l’intégralité de la bande-son, allant de Hotline Miami premier du nom et Hotline Miami 2: Wrong Number, avec un total de 76 pistes remasterisées, notamment You Are The Blood des Castanets. Une excellente compilation pour les fans, histoire de célébrer comme il se doit le 10ème anniversaire de la licence.

Voici où réserver son coffret vinyle :

Tracklist Hotline Miami Collection

Disque 1 (Hotline Miami) – SIDE A

Horse Steppin’ – Sun Araw

Paris – M.O.O.N.

Miami Disco – Perturbator

Disque 1 – SIDE B

Knock Knock – Scattle

Hotline – Jasper Byrne

Crystals – M.O.O.N.

Vengeance (The Return Of The Night Driving Avenger) – Perturbator

Musikk Per Automatikk – Elliott Berlin

Disque 2 – SIDE A

Silver Lights – Coconuts

Hydrogen – M.O.O.N.

Daisuke – El Huervo (Feat Shelby Cinca)

It’s Safe Now – Scattle

A New Morning – Eirik Suhrke

Disque 2 – SIDE B

Flatline – Scattle

Release – M.O.O.N.

Turf – El Huervo

To The Top – Scattle

Miami – Jasper Byrne

Disque 3 – SIDE A

Deep Cover – Sun Araw

Inner Animal – Scattle

Crush – El Huervo

Electric Dreams – Perturbator

Disque 3 – SIDE B

Rust (El Huervo Remix) – El Huervo

Subbygroove – M.O.O.N.

Hotline (Analogue Mix) – Jasper Byrne

Angel Dust – Perturbator

Disque 4 (Hotline Miami 2) – SIDE A

Untitled 2 – The Green Kingdom

Detection – Prey Growl

Blizzard – Light Club

Voyager – Jasper Byrne

She Meditates – Light Club

Guided Meditation – Old Future Fox Gang

Disque 4 SIDE B

Dust – M.O.O.N.

Disturbance – Endless

Technoir (feat. Noir Deco) – Perturbator

Divide (Miami Edit) – Magna

Simma Hem – Riddarna

Disque 5 – SIDE A

Hollywood Heights – Mitch Murder

Richard – Life Companions

Chamber of Reflections – Sjellos

Decade Dance – Jasper Byrne

Interlude – Chromacle

Disque 5 – SIDE B

New Wave Hookers – Vestron Vulture

Around – Modulogeek

In the Face of Evil – Magic Sword

The Winding Theme #1 – Dag Unenge

Remorse – Scattle

Disque 6 – SIDE A

Frantic Aerobics – Mitch Murder

Sexualizer (feat. Flash Arnold) – Perturbator

Java – Old Future Fox Gang

Rust – El Huervo

We’re Sorry – Life Companions

Bloodline – Scattle

Disque 6 – SIDE B

Delay – M.O.O.N.

Roller Mobster – Carpenter Brut

Keep Calm – Endless

Run – IAMTHEKIDYOUKNOWWHATIMEAN

Disque 7 – SIDE A

Ghost – El Huervo

Hotline Miami Theme – Benny Smiles

Quixotic – M.O.O.N.

The Way Home – Magic Sword

Richard Theme – Dubmood

Disque 7 – SIDE B

NARC – Mega Drive

The Rumble – CiniMod

Le Perv – Carpenter Brut

Ms Minnie – Auto Delta Time

Disque 8 – SIDE A

She Swallowed Burning Coals – El Tigr3

Acid Spit – Mega Drive

Slum Lord – Mega Drive

Future Club – Perturbator

Disque 8 – Side B