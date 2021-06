Chicory: A Colorful Tale

Dans Chicory : A Colorful tale, vous contrôlez un chien peintre qui s'attelle à une tâche ardue : recolorez la province de Piquenique. Armé d'un pinceau et avec le monde comme toile, le joueur devra parcourir ces terres seul ou à plusieurs grâce à un mode coopératif local afin de résoudre des énigmes et débloquer de nouvelles capacités liées à la peinture qui serviront à progresser dans le monde. Plus de 100 personnages et différents collectibles sont présents comme des vêtements ou du mobilier. Enfin, l'aspect sonore du titre est réalisé par Em Halberstadt (Wandersong) et la bande-son est signée par Lena Raine (Céleste).