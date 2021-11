A Musical Story

A Musical Story est un jeu musical narratif développé par Glee-Cheese Studio et édité par Digerati. On y suit Michael, un jeune homme qui essaye de reconstituer son passé en jouant les musiques de son groupe pour débloquer ses souvenirs et savoir ce qui leur est arrivé dans leur quête de participer au Pinewood Festival. Le tout propose une ambiance très Seventies et vous capte par sa narration entièrement visuelle et musicale puisqu'il n'y a ni textes, ni doublage, ni voix-off. Il ne s'agit pas vraiment d'un jeu de rythme puisque le but est plus de réussir à reconstituer parfaitement les 26 pistes disponibles.