Accueil » Actualités » La musique de World of Warcraft: Wrath of the Lich King arrive en double vinyle

Alors que la (re)sortie de l’extension se fera dans quelques jours dans sa version Classic, Blizzard annonce un double vinyle pour la bande-son de World of Warcraft: Wrath of the Lich King. En collaboration avec iam8bit et le distributeur français Just for Games, cette édition collector sera disponible en juin 2023. Voici la tracklist et les premiers visuels.

Le Roi Liche dans vos oreilles

21 musiques, réparties sur quatre faces, c’est ce qui vous attend dans cette édition double vinyle. Ce dernier est proposé dans un coffret permettant de réécouter des morceaux cultes de l’extension sortie il y 14 ans maintenant. Just For Games, iam8bit et Blizzard proposent ici des vinyles 180g bleus qui sortiront dans un gategold cartonné et illustré.

Composée par Russell Brower, Derek Duke, Glenn Stafford, Jason Hayes et Neal Agree, la bande-son permet de retrouver des thèmes cultes, comme celui de l’écran de chargement ou encore la cinématique d’introduction. On pourra aussi réentendre la douce mélodie de Dalaran ou l’ambiance de la Toundra Boréenne.

Ce double vinyle sera vendu au prix de 39.99€ et sortira le 30 juin 2023. Les précommandes sont lancées dès aujourd’hui chez quelques revendeurs. Pour l’instant, on ne retrouve le coffre qu’à la Fnac et chez Cultura mais d’autres ne devraient pas tarder.

Tracklist vinyle Wrath of the Lich King

Voici la liste des morceaux qui seront présents sur les différences faces du vinyle :

SIDE A

1. Wrath of the Lich King

2. Dragons’ Rest

3. Arthas, My Son

SIDE B

4. Path of Tears

5. Crystalsong

6. Dalaran

7. God Hunters

8. Forged in Blood

SIDE C

9. Mountains of Thunder

10. Secrets Long Forgotten

11. The Kalu’ak

12. The Eye of Eternity

13. Garden of Life

14. The Culling

SIDE D

15. Howling Fjord

16. Rise of the Vrykul

17. Borean Tundra

18. Totems of the Grizzlemaw

19. The Wrath Gate

20. Angrathar’s Shadow

21. Assault on New Avalon

Ce double vinyle World of Warcraft: Wrath of the Lich King sera disponible le 30 juin 2023. Allez-vous craquer sur cette édition ? La version Classic arrive quant à elle ce 27 septembre.