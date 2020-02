Chapitre 2 : La fosse aux scories – Darksiders Genesis | Guide complet

Après un premier chapitre qui a permis de faire connaissance avec nos deux héros dans Darksiders Genesis, la quête de Discorde et Guerre prend plus d’ampleur avec le Chapitre 2.

Chambre de fer

Dès votre arrivée dans ce niveau, une Porte du Mystificateur se présente à vous, avec un type de munition pour Discorde à la clé. Un peu avant cela, vous trouverez un geyser de bombes sur la gauche. Prenez une bombe, et lancez-là sur le mur à gauche pour le faire exploser . Attention aux ennemis qui se trouvent derrière, ne restez pas sur la lave qu’ils projettent à leur mort.

Descendez le long escalier en tuant les ennemis sur la route. Au pied du premier escalier, vous trouverez une Pièce. Sur la droite, agrippez-vous au crochet puis tirer sur la boule orange qui se situe au sud pour ramasser des âmes. Allez ensuite au nord, pour trouver une Clé du Mystificateur.

Revenez sur le chemin principal et continuez votre descente. Débarrassez-vous des monstres et continuez jusqu’à voir un autre geyser de bombes. Prenez-en une et lancez-la sur le mur à droite. Brisez l’orbe orange pour trouver des âmes, puis prenez ensuite votre Lame Vorpal pour activer les deux interrupteurs afin de traverser le portail.

Brisez les caisses devant vous pour trouver une pièce puis assistez à la conversation entre nos deux héros. Sautez ensuite dans l’arène géante en face de vous. Trois chemins s’offrent à vous ensuite, l’ordre n’a pas d’importance.

La montagne des scories

Si vous allez à gauche, vous trouverez un tremplin menant à un escalier. Tuez les ennemis en haut et sautez sur la plateforme suivante. Vous trouverez une autre orbe orange à briser. Partez sur la gauche et grimpez grâce aux rambardes, ramassez la Pièce et ouvrez le coffre à gauche, avant d’allez dans la pièce ronde pour voir des ennemis apparaître. Faites surtout attention au démon qui peut lancer son épée, qui vous éjectera souvent de la plateforme. Une fois battus, vous pouvez activer le premier socle et repartir dans l’arène.

Prenez ensuite le chemin du haut en utilisant le tremplin puis en grimpant au mur. Depuis la rambarde la plus à droite, sautez sur la plateforme en contrebas, puis sur une autre pour ouvrir un coffre. Battez les ennemis à gauche, puis continuez jusqu’à voir un geyser de bombes au loin, sur le mur. Prenez une bombe grâce à votre Crochet Spectral puis lancez-là sur le mur pour libérer le chemin. Grimpez ensuite jusqu’au socle pour l’activer, et revenez au centre de la zone.

Allez ensuite dans la zone à droite grâce à un crochet. Vous trouverez ainsi la map du chapitre. Dans la zone de lave juste derrière, tuez tous les ennemis dans un premier temps. Au sud-ouest, vous trouverez une orbe à détruire pour récolter des âmes. Avec votre Lame Vorpal, transmettez le feu sur tous les brasiers pour faire apparaître un coffre à droite. Vous pouvez ouvrir le portail à droite en allumant les deux brasiers sur le côté.

Revenez ensuite au sud de la zone pour trouver une bombe et la lancer vers la plateforme où vous avez récupéré la map. Activez le socle est revenez au centre dans l’arène. Activez le dernier socle disponible pour affronter le boss.

Démon de scories

Ce monstre n’est pas sir redoutable, surtout si vous contrôlez Discorde. De loin, le Cavalier peut faire beaucoup de dégâts face à ce boss relativement lent, sauf quand il charge. Le plus gros problème sera l’apparition infinie des monstres autour de vous, qui laisseront des tâches de lave un peu partout sur l’arène. Le placement devient alors difficile, et il vaut mieux être très mobile pour ne pas se laisser piéger.

Essayez de ne pas vous retrouver vers un bord de l’arène, au risque de vous faire éjecter par le boss. Avec Guerre, prenez surtout garde au boss qui se retourne très vite, en tapant avec son arme sur le sol. En dehors de cela, il ne devrait pas trop vous poser de soucis.