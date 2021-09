Le CEO de Sony Pictures déclare que d’autres rachats de studios sont à venir dans la branche gaming

Même si Sony a déjà racheté Nixxes, Housemarque et Firesprite en 2021, rien ne dit que le constructeur va s’arrêter là. L’acquisition de studios semble prendre de plus en plus d’importance au sein du marché, notamment depuis le rachat de Bethesda par Microsoft, et Sony veut visiblement continuer sur sa lancée. C’est en tout cas ce que déclare l’une des têtes pensantes du groupe.

Sony plus que jamais porté par le secteur jeu vidéo

A l’occasion d’une prise de parole lors de la Bank Of America Merrill Lynch Media, Communications & Entertainment Conference, qui a eu lieu la semaine dernière et qui a été reprise par VGC, Tony Vinciquerra, CEO de Sony Pictures, s’est exprimé sur les futures acquisition et fusions du groupe Sony.

Selon lui, si la marque va bien continuer sa croissance et son expansion dans le milieu du cinéma, le plus gros des efforts sera centré sur la branche gaming dans les prochaines années :

« Je pense que le médium traditionnel de la télévision du cinéma a probablement atteint son pic et la nouvelle zone en croissance sera celle du jeu vidéo, et qui est mieux positionné que Sony pour ce business ? Je pense qu’il y aura quelques consolidations de ce côté. Vous en verrez aussi probablement quelques-unes de notre côté. Je pense qu’il y a probablement trop de studios de films et vous pourrez en voir un ou deux en moins dans les cinq et dix années à venir. Mais je pense que le prochain domaine de consolidation sera le secteur des jeux vidéo. »

S’il y a des fonds pour acquérir des studios, ce sera donc la branche gaming de Sony qui devrait en bénéficier si l’on en croit les propos du boss de Sony Pictures. Reste à voir vers qui le portefeuille se tournera dans les mois et années à venir.