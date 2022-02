Dans Elden Ring, vous pourrez vous aider d’esprits à invoquer avec des Cendres, des parchemins bien utiles qui vont vous offrir une aide précieuse contre les boss et dans certains donjons. Parmi les cendres que l’on peut trouver en début d’aventure, on note les Cendres de loups solitaires, qui s’obtiennent dans l’un des tout premiers lieux visités du jeu et qui sont obtenus avec la cloche permettant d’invoquer tous les esprits à partir de leur cendres.

Où trouver les Cendres de loups solitaires ?

Emplacement : Église d’Elleh

Ces cendres sont les plus faciles à obtenir et potentiellement les premières que vous acquerrez au cours de l’aventure. Pour les obtenir, attendez la nuit et à ce lieu de réapparition et parlez à la mystérieuse sorcière qui se tient assise sur une des façades détruites en pierre. A la fin du dialogue, celle-ci vous remettra la Cloche mande-esprit permettant d’invoquer des esprits pour vous épauler en combat. Elle vous remettre également les Cendres de loups solitaires, vous permettant d’invoquer une meute de loups lors d’un combat.

