Cat Quest I & II réunis dans le Pawsome Pack, disponible en précommande

Bien qu’il s’agissait au départ d’un jeu mobile, le très mignon Cat Quest s’est exporté avec brio sur PC et consoles, au point même de connaître une suite avec Cat Quest II. Si vous êtes passé à côté de la licence, vous pourrez jetez vos pattes sur Cat Quest + Cat Quest 2 – Pawsome Pack, qui réunit les deux jeux dans un seul boitier.

Deux fois plus de chats

Pour une trentaine d’euros, vous pourrez donc vous procurer les deux jeux d’aventure sur PlayStation 4, en attendant de savoir si la version Switch bénéficiera elle aussi de ce packaging. Le premier Cat Quest proposait un voyage sympathique et rafraîchissant, rempli d’humour et de références. Le second opus a l’avantage de proposer un mode coopération, qui permet de profiter de cet univers si mignon à deux. Le Pawsome Pack est déjà disponible en précommande.

Si vous hésitez, vous pouvez consulter nos tests du Cat Quest original ainsi que celui de Cat Quest 2, qui reviennent en détails sur les deux titres. Un packaging parfait qui permettra de patienter jusqu’à l’arrivée d’un troisième opus.