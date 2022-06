Dragon Age Absolution : Une nouvelle série animée annoncée sur Netflix

Netflix aime le jeu vidéo, et n’hésite pas à aller piocher dans les meilleures licences du milieu pour s’offrir des adaptations par dizaines. Après DOTA et Castlevania, Netflix s’est penché sur le cas de Dragon Age. Lors du Geeked Week de Netflix, pendant la journée consacrée aux jeux, le géant de la SVOD a confirmé qu’il travaillé sur un anime dérivé de la fameuse licence de BioWare, qui s’appellera donc Dragon Age Absolution.

Une histoire inédite à Tévinter

Vous cherchez un moyen de patienter jusqu’à la sortie de Dragon Age Dreadwolf ? Alors Netflix vous présente Dragon Age Absolution, une série animée dans le même style que DOTA ou d’autres adaptations, avec tout de même de nombreux éléments 3D dans les décors.

On y suivra un tout nouveau casting de personnages, mais on ignore à quelle période de l’univers de Dragon Age l’intrigue prendra place. Tout ce que l’on sait, c’est que l’action se déroulera à Tévinter, le même endroit qui servira de théâtre pour le prochain jeu. Mairghread Scott sera le showrunner de cette série, après avoir œuvré sur des séries sur les Gardiens de la Galaxie et Star Wars Resistance.

Dragon Age: Absolution devrait débarquer sur Netflix dès le mois de décembre 2022, sans plus de précisions. Vous trouverez ci-dessous une première affiche de la série.