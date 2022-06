Dragon Age 4 s’appellera Dragon Age: Dreadwolf et donnera plus d’infos plus tard dans l’année

Electronic Arts n’a pas prévu d’EA Play Live, ce qui veut dire que des annonces autour de ses jeux peuvent tomber à tout moment. On l’a vu avec Star Wars Jedi: Survivor lors de la Star Wars Celebration, qui a dévoilé son premier teaser. Et alors que l’on s’attendait logiquement à avoir des nouvelles de Need For Speed par la suite, ou d’autres titres moins attendus, c’est finalement Dragon Age 4 qui s’est manifesté aujourd’hui. Sans attendre le State of Play, ou le Summer Game Fest. Non, tout seul, comme un grand, et avec un nouveau nom, Dragon Age: Dreadwolf.

Dragon Age 4 change de nom

Avec les reports incessants et son long silence radio, on avait presque fait une croix sur toute possibilité de revoir Dragon Age 4 en 2022, et pourtant. Le titre de BioWare a profité du calme avant la tempête médiatique de cet été pour nous informer de son changement de nom, puisqu’il faut désormais l’appeler Dragon Age: Dreadwolf.

Ce nom fait référence au personnage de Solas, surnommé justement Dread Wolf, et qui aura une importance capitale dans ce quatrième épisode puisqu’il s’agira de l’antagoniste principal :

« Certains disent qu’il pourrait être un ancien dieu elfique, mais certains disent que non. D’autres disent que c’est un traître de son peuple… ou un sauveur qui cherche maintenant à les sauver au prix de votre monde. Ses motivations sont impénétrables et ses méthodes parfois discutables, ce qui lui vaut la réputation d’être une sorte de divinité malicieuse – un joueur de jeux sombres et dangereux. »

Quand verra t-on de nouveau Dragon Age: Dreadwolf ?

Malheureusement, c’est tout ce que BioWare avait à nous révéler aujourd’hui concernant Dragon Age: Dreadwolf, mais le studio nous donne rendez-vous plus tard dans l’année, tout en réaffirmant que le jeu ne sortira pas en 2022 :

« Bien que le jeu ne sorte pas cette année, nous nous rapprochons de cette prochaine aventure. Rassurez-vous, Solas place ses pièces sur l’échiquier en ce moment même. C’est tout ce que nous avons pour le moment, mais nous espérons que le fait de connaître le titre officiel a suscité une certaine intrigue, car nous parlerons davantage du jeu plus tard cette année ! »

Faudra t-il attendre la Gamescom ? Possible, bien qu’à ce stade, les Game Awards semblent être plus plausibles. Il faudra visiblement attendre encore longtemps avant d’en voir le résultat final, puisqu’en février dernier, le jeu n’en n’était qu’à la moitié de sa production.