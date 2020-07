Carrion, le jeu d’horreur tentaculaire, nous dévoile sa date de sortie

Carrion, le jeu d’horreur indépendant où l’on incarne la menace, est largement attendu depuis son annonce lors de l’E3 2019 de par son approche assez original du genre. Nous avons droit aujourd’hui à une date de sortie et une petite surprise pour les joueurs Xbox de la part de Phil Spencer en personne.

La créature, c’est vous

Interviewé par la créature du jeu, Phil Spencer a annoncé que Carrion serait disponible sur le Xbox Game Pass (Windows 10 et Xbox One) lors de sa sortie le 23 juillet prochain. Il arrivera également sur PC via Steam et Nintendo Switch le même jour.

Le but du jeu sera de massacrer les êtres humains dans des environnements en 2D, non seulement vous pourrez dévorer vos proies mais aussi les contrôler pour qu’elles se retournent contre leurs alliés.