Vidéo test Carrion : Devenez le monstre de l’histoire

Chaque semaine, on vous propose de découvrir un nouveau titre indépendant. La dernière fois, on s’était arrêté sur le mignon Ooblets. Cette semaine, on change radicalement d’univers avec une présentation de Carrion. Ici, vous allez incarner un monstre et l’objectif est de vous venger. La référence à The Thing de Carpenter est bien présente. Le jeu est disponible sur PC, Xbox One et Switch et on vous le présente dans ce nouvel épisode d’Indie Story.