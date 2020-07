Carrion s’offre un trailer de lancement effrayant

Devolver Digital et Phobia Game Studio viennent de publier le trailer de lancement de leur jeu d’horreur où vous incarnerez une créature : Carrion (dont vous pouvez lire notre aperçu).

Un jeu oppressant et sanglant

Carrion est un jeu d’horreur dans lequel vous avez le rôle d’une créature amorphe d’origine inconnue. Vous allez devoir traquer et dévorer ceux qui vous emprisonnent pour répandre la peur et la panique dans tout l’établissement. Le trailer de lancement présentement annoncé reflète admirablement l’univers oppressant du soft, un univers qu’il vous faudra parcourir, baignant dans le sang.

Plus vous allez démolir la prison, plus vous grandirez et vous évoluerez. C’est ainsi que vous allez acquérir des capacités dévastatrices qui vous permettront de semer un vent de peur violent partout où vous passerez. Êtes-vous prêt à rentrer dans la peau d’une créature diabolique et avide de sang ?

Carrion est prévu pour le 23 juillet sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC.