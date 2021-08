Carrion et A Short Hike arriveront aussi sur PS4 dans le courant de l’année

Carrion était initialement sorti l’année dernière sur PC, Xbox One et Nintendo Switch, mais avait fait l’impasse sur la PlayStation 4. Mais le titre nous plaçant dans la peau d’un monstre arrivera bien sur la console de Sony plus tard cette année, tout comme le plus reposant A Short Hike.

Deux salles, deux ambiances

Parmi les annonces concernant les jeux indépendants que Sony a présenté tout au long de l’après-midi, on apprend que Carrion arrivera donc sur PS4 dans le courant de l’année 2021, sans plus de précisions pour le moment.

Pour rappel, le titre nous demande de contrôler un monstre qui va se venger des humains en les exterminant, tout en fuyant le laboratoire dans lequel il se trouve. Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre vidéo dédiée à ce Carrion.

A Short Hike se situe dans un tout autre genre et s’adressera aux amateurs d’expériences plus calmes et mignonne. Lui aussi devrait sortir dans le courant de l’année sur PS4, après s’est offert une randonnée sur PC et Nintendo Switch.