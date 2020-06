Captain Tsubasa : Rise of New Champions présente l’équipe des Pays-Bas

Après avoir présenté les équipes de France, du Sénégal, des Etats-Unis et de l’Allemagne, Captain Tsubasa : Rise of New Champions dédie une vidéo à celle des Pays-Bas.

De l’attaque, de l’attaque et encore de l’attaque

Possédant des qualités offensives impressionnantes, la jeunesse hollandaise est menée de main de maître par son capitaine Brian Kluivoort. Portant le numéro 14, il est très performant dans ses dribbles et ses tirs. Sur le terrain, il peut également compter sur d’autres joueurs de talent pour surpasser l’équipe adverse comme Gert Kaiser, Ruud Coulisseman, Jovan Lensenblink, Leon Dirk et Hans Doleman.

Captain Tsubasa : Rise of New Champions sortira le 28 août prochain sur PC, PlayStation 4 et Switch.