Bandai Namco vient de dévoiler un nouveau trailer pour leur futur jeu Captain Tsubasa : Rise of The New Champions. La bande-annonce présente les incroyables joueurs de l’équipe d’Allemagne.

« German Junior Youth »

Après nous avoir dévoilé le mode de jeu « New Hero », mode de jeu qui va vous donner la possibilité de créer votre propre avatar, Captain Tsubasa : Rise of The News Champions nous présente l’équipe d’Allemagne en vidéo.

Intitulé « German Junior Youth », le trailer nous présente à tour de rôle Hermann Kaltz, Franz Schester, Manfred Margus, Deuter Muller, Karl Heinz Schneider et Cornelius Heine, les joueurs de l’équipe d’Allemagne, symbole de la puissance. A noter que ce dernier est un joueur créé spécialement pour le soft.

Captain Tsubasa : Rise of The New Champions arrivera dans l’année sur PlayStation 4, Switch et PC.