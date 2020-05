Captain Tsubasa : Rise of New Champions présente l’équipe du Sénégal

Bandai Namco vient de sortir un nouveau trailer pour Captain Tsubasa: Rise of New Champions, un trailer présentant l’équipe du Sénégal.

Senegal Junior Youth, la jeunesse sénégalaise

Après nous avoir dévoilé l’équipe d’Allemagne dans un précédent trailer, ainsi que l’équipe américaine, Captain Tsubasa: Rise of New Champions dévoilé à présente la jeunesse de l’équipe du Sénégal, un duo qui se complète parfaitement.

Le trailer présente donc Ismail Senghor, un milieu de terrain agile dont les frappes de balles sont quasiment impossible à arrêter et Moussa Malick Diallo, l’attaquant robuste dégageant tout sur son passage et adepte du fameux tir de l’aigle.

Captain Tsubasa : Rise of New Champions sortira cette année sur PlayStation 4, Switch et PC.