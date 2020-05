Captain Tsubasa : Rise of New Champions nous présente l’équipe de France

Bandai Namco vient de sortir de nouvelles images pour Captain Tsubasa: Rise of New Champions, cette fois-ci centrées sur l’équipe tricolore.

La « French Junior Youth » entre sur le gazon

Après avoir révélé le Sénégal, l’Allemagne ou encore les États-Unis dans les précédents trailers, c’est au tour de la France de tâter du ballon dans Captain Tsubasa: Rise of New Champions.

Cette fois-ci, on nous présente trois jeunes joueurs français : Jean-Laurent Pierre, nouvel arrivant dans l’équipe, talentueux défenseur et redoutable en 1vs1, El Cid Pierre, milieu de terrain au jeu élégant et qui excelle aussi bien en attaque qu’en défense et Louis Napoléon, le tempétueux avant-centre aux tirs canons quasi inarrêtables. Un trailer présentant plus en détail le jeu de l’équipe, et peut-être leur célèbre « technique de la tour Eiffel », devrait être disponible prochainement.

Captain Tsubasa : Rise of New Champions sortira dans le courant de l’année sur PlayStation 4, Switch et PC.