Captain Tsubasa: Rise of New Champions présente les joueurs français en vidéo

Maintenant qu’il a dévoilé sa date de sortie, Captain Tsubasa: Rise of New Champions enchaîne les différents trailers mettant en avant les équipes qui font face au Japon mené par Tsubasa. Après l’Allemagne et les Pays-Bas, le titre de Bandai Namco met une nouvelle fois en avant l’équipe de France.

Les Français à l’honneur

On avait déjà eu droit à quelques images pour El Cid Pierre et sa clique, mais les voici de retour en vidéo. On peut donc voir les trois joueurs phares de l’équipe enchaîner les techniques et mettre à mal les japonais sur le terrain.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions sera disponible le 28 août sur PC, PlayStation 4 et Switch.