Captain Tsubasa: Rise of New Champions sortira le 28 août, les collectors dévoilés

Annoncé depuis quelques mois maintenant, on ne savait toujours pas quand Captain Tsubasa: Rise of New Champions allait déclarer le coup d’envoi. Mais Bandai Namco annonce aujourd’hui la date de sortie de son futur titre, ainsi que diverses éditions collectors qui feront assurément craquer les fans du manga.

Une sortie estivale pour le titre

C’est donc le 28 août prochain que Captain Tsubasa: Rise of New Champions fera son entrée sur le terrain de la PlayStation 4 et de la Switch, ainsi que sur Steam.

Pour fêter l’occasion, un nouveau trailer à été diffusé, mettant notamment en avant la compétition mondiale avec l’équipe du Japon ou encore celle de l’Allemagne.

Quatre éditions différentes

Histoire de contenter tous les aficionados de Captain Tsubasa, Bandai Namco a préparé plusieurs éditions spéciales pour le jeu.

Deluxe Edition

Cette édition Deluxe comprendra les éléments suivants :

Le jeu

Le Season Pass incluant des éléments cosmétiques

Le Characters Pass avec 9 joueurs supplémentaires

Un uniforme bonus en collaboration avec le V-Jump

Edition Collector

Cette édition collector comprendra les éléments suivants :

Le jeu

Le Season Pass incluant des éléments cosmétiques

Le Characters Pass avec 9 joueurs supplémentaires

Un uniforme bonus en collaboration avec le V-Jump

Un steelbook

Une statuette de Tsubasa Ozora de 28 cm

Quatre cartes à collectionner de Tsubasa, Misugi, Matsuyama et Hyuga

Des badges à coudre

Un poster représentant le duel entre Tsubasa et Hyuga

Champions Edition

Cette Champions Edition comprendra les éléments suivants, pour le prix de 179,99 € :

Le jeu

Le Season Pass incluant des éléments cosmétiques

Le Characters Pass avec 9 joueurs supplémentaires

Un uniforme bonus en collaboration avec le V-Jump

Un steelbook

Une statuette de Tsubasa Ozora de 28 cm

Quatre cartes à collectionner de Tsubasa, Misugi, Matsuyama et Hyuga

Des badges à coudre

Un poster représentant le duel entre Tsubasa et Hyuga

Un maillot customisé de l’équipe du Japon

Legends Edition

Cette Champions Edition comprendra les éléments suivants, pour le prix de 1 999,00 € :

Le jeu

Le Season Pass incluant des éléments cosmétiques

Le Characters Pass avec 9 joueurs supplémentaires

Un uniforme bonus en collaboration avec le V-Jump

Un steelbook

Une statuette de Tsubasa Ozora de 28 cm

Quatre cartes à collectionner de Tsubasa, Misugi, Matsuyama et Hyuga

Des badges à coudre

Un poster représentant le duel entre Tsubasa et Hyuga

Un maillot customisé de l’équipe du Japon

Un baby-foot customisé aux couleurs du manga

Rien que ça. Les précommandes des éditions Champions et Legends sont réservées pour le site officiel de l’éditeur, où il est possible de personnaliser le maillot.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions sera donc disponible dès le 28 août prochain sur PC, PlayStation 4 et Switch.