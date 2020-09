Que vaut Captain Tsubasa Rise of New Champions ? Notre avis vidéo

Sorti le 28 août sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch, Captain Tsubasa Rise of New Champions est un jeu de foot qui se base sur la célèbre franchise du même nom (ou Olive & Tom pour les nostalgiques). Chapeauté par Bandai Namco, réputé pour ses nombreuses adaptations de mangas, parfois très réussies, souvent beaucoup moins, celui-ci était particulièrement attendu.

On vous propose un test vidéo où l’on vous partage notre avis. Si l’on se retrouve face à un jeu de foot relativement moyen, si ce n’est pas très bon, la faute à une lisibilité souvent catastrophique, on a cependant une excellente adaptation, ce qui fait de ce jeu Captain Tsubasa un incontournable pour les fans.