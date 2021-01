Capcom s’attend à des résultats financiers plus gros que prévu grâce à Resident Evil et Monster Hunter

Depuis quelques années, Capcom se porte très bien, notamment grâce au succès de la série Monster Hunter, qui s’est accentué avec la sortie de Monster Hunter World. Même des jeux qui se vendent habituellement moins bien comme les Devil May Cry parviennent à trouver leur public, ce qui amène l’éditeur à des résultats records lorsqu’il s’agit de faire le bilan de l’année. Alors que cette année fiscale se termine dans deux mois, Capcom fait déjà le point auprès de ses investisseurs, avec une excellente nouvelle pour eux.

Une nouvelle année dans le vert pour Capcom

L’entreprise s’est visiblement trompée dans ses prévisions de fin d’année, mais pour le meilleur. En effet, Capcom annonce désormais que les ventes de jeux devraient être 8,2% supérieures que prévu, avec un bénéfice net augmentant de 16,7%, soit 203 millions de dollars, comme l’indique VGC. Des prévisions en hausse qui s’expliquent par le succès de Resident Evil 3 Remake et des précommandes de Monster Hunter Rise :

« Nous avons eu une solide performance de la part de Resident Evil 3, avec des ventes continues sur le long-terme pour nos autres titres du catalogue, comme Monster Hunter World: Iceborne, qui a été publié lors de la précédente année fiscale. En plus de cela, les précommandes de Monster Hunter Rise, un nouveau titre majeur prévu pour sortir au mois de mars de cette année, connaissent un départ prometteur. Tout cela combiné nous conduit à revoir à la hausse nos prévisions. »

Nul doute effectivement que Monster Hunter Rise sera encore un succès, et permettra à Capcom de bien terminer cette année fiscale, tout en continuant à vendre le jeu sur la longue durée pour l’année 2021/2022. N’oublions pas non plus Resident Evil Village, qui s’apprête à faire parler de lui ce soir, et qui a déjà commencé avec une fuite pour ce qui semble être sa partie multijoueur Resident Evil Re:Verse.