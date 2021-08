Call of Duty Vanguard date son alpha et justifie l’absence de mention d’Activision dans le trailer

Si vous avez suivi l’actualité ces dernières semaines, vous n’êtes peut-être pas sans savoir qu’Activision est en plein milieu d’une affaire qui bouscule la société, avec plusieurs cadres poussés vers la sortie après des accusations d’harcèlement et de discrimination. L’annonce de Call of Duty Vanguard a peut-être aidé l’éditeur à camoufler comme il pouvait ses problèmes judiciaires, et le trailer du jeu a bien montré qu’Activision souhaitait se faire tout petit, en n’apparaissant presque pas dans la vidéo. Un choix qui a été justifié par la suite.

Une absence remarquée

Le trailer ne faisait presque aucune mention de l’éditeur si ce n’est dans les toutes petites lignes à la fin, et forcément, cette absence fait réagir au milieu de la débâcle de la société.

Au lieu d’y voir « Activision présente » dans le trailer, on pouvait voir « Call of Duty présente », ce qui n’est pas courant. Stephen Totilo, journaliste chez Axios Gaming, est allé demander à un porte-parole d’Activision pourquoi le nom de l’éditeur n’apparaissait presque pas, ce qui a été justifié de la manière suivante :

« Call of Duty a continué de s’étendre en un incroyable univers d’expériences. C’était un choix créatif qui reflète comment Vanguard représente le prochain épisode majeur de la licence. »

On a bien du mal à croire au « choix créatif » dans cette période compliquée pour Activision, mais on imagine que la réponse d’un porte-parole ne pouvait être différente.

Et histoire de pousser encore un peu plus la poussière sous le tapis, l’éditeur sort les moyens avec une campagne marketing massive, qui révèle la date de l’alpha pour le jeu.

Celle-ci sera uniquement à destination des plateformes PlayStation et aura lieu dès le 27 août à 19 heures, jusqu’au 29 août à la même heure. Il sera alors possible de tester le mode Champion Hill, décrit comme une sorte de tournoi en équipes.

Call of Duty: Vanguard sera disponible dès le 5 novembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.