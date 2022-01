Call of Duty Vanguard officialise son crossover avec L’Attaque des Titans

Il y a quelques temps, des dataminers avaient trouvé la trace d’une éventuelle collaboration entre Call of Duty Vanguard et le manga L’Attaque des Titans (Shingeki No Kyojin pour les puristes). Il aura fallu attendre que la deuxième partie de la saison finale de l’anime commence afin de voir ce partenariat officialisé par Activision, qui dévoile aujourd’hui de premières images de cette collaboration des plus étonnantes.

Sasageyo, Sasageyo…

L’Attaque des Titans arrive donc dans Vanguard via un pack d’objets, qui sera disponible dès le 12 janvier prochain (selon le PlayStation Blog) via une mise à jour qui ajoutera aussi un nouvel objectif, une mitraillette en plus et l’opératrice Isabella Rosario Dulnuan Reyes.

Ce pack L‘Attaque des Titans mettra à l’honneur le célèbre personnage de Livaï avec une série d’objets à l’effigie des héros du manga. Le plan d’arme Perceur de titans sera disponible, afin d’avoir un sabre unique, tout comme une mitraillette Historia, ou encore le fusil d’assaut Malédiction d’Ymir. Evidemment, vous retrouverez un skin qui habillera l’opérateur Daniel Yatsu de la même façon que Livaï.

Call of Duty: Vanguard est disponible dès maintenant sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.