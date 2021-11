Call of Duty Vanguard : Un dataminage semble indiquer un potentiel crossover avec L’Attaque des Titans

Si Fortnite est actuellement le roi des crossovers, avec des mélanges de licences étonnants, il se pourrait que d’autres concurrents tentent aussi d’aller lorgner du côté de ces partenariats très lucratifs. Ce pourrait être le cas d’Activision avec Call of Duty Vanguard, du moins si l’on en croit un récent dataminage qui fait écho d’un lien entre le jeu et… L’Attaque des Titans.

Been quite a few things found in memory dumps for vanguard. The most interesting one being a mention of a "swordtitan" aswell as an "aot_titan" operator.

The theory is that there'll be an Attack On Titan crossover for vanguard. (Probably sometime december if that is the case) pic.twitter.com/DiPALtUDY6

