Call of Duty : Modern Warfare 2 aurait droit a sa version remastérisée

Il y a visiblement pas mal de mouvement du coté de chez Infinity Ward, puisque l’on en sait un peu plus sur ce qui va arriver dans la saison 3 de Call of Duty: Modern Warfare, mais aussi sur la campagne Remastered de Call of Duty: Modern Warfare 2.

Les soupçons d’une campagne Remastered

On apprend qu’une Campaign Remastered de Call of Duty: Modern Warfare 2 (sorti le 10 novembre 2009) serait en cours de préparation. C’est un utilisateur de Reddit nommé Senescallo qui, avec la sortie de la mise à jour hebdomadaire sur Warzone, aurait récupéré diverses informations, comme peut en témoigner l’image ci-dessous.

Ces soupçons sont également confirmés par TheGamingRevolution et par Okami13 sur Twitter, qui ont déjà par le passé fait fuiter des informations en ce qui concerne Call of Duty : Modern Warfare et pour Warzone. Ils sont même plutôt précis dans leurs propos, puisqu’ils annoncent une sortie très proche, à ce lundi 30 mars. Attendons-nous donc à avoir une annonce dès aujourd’hui.

I just spoke to @Okami13_, and according to him, Modern Warfare 2 Campaign Remastered is releasing next Monday on the 30th of March! — TheGamingRevolution (@TheGamingRevo2) March 28, 2020

Mais que contiendra cette campagne et sous quelle forme sortira-t-elle ? Le site CharlieIntel, qui a montré plus d’une fois son efficacité sur la licence, ne nous donne pas de date précise, mais nous fait parvenir beaucoup d’informations sur ce qui pourrait arriver.

De leur analyse en ressort notamment un pack « Ghost Pack: Oil Rig », contenant les avantages suivants : la version Remastered et un skin d’opérateur Ghost typique de l’opus. A cela s’ajoute également la M4A1 Task Force et le P1911 One For One, ainsi que divers cosmétiques de profils avec une carte de visite et un emblème rare.

Ce n’est pas la première fois que cette rumeur d’un remaster est mis à la lumière ces derniers jours, et avec le succès qu’a connu Call of Duty : Modern Warfare, il semble tout à fait cohérent que l’éditeur souhaite en faire de même avec Modern Warfare 2, considéré par certains comme le meilleur de la série.