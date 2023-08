Call of Duty: Modern Warfare III présente ses premières images, tout savoir sur le jeu (multijoueur, Zombies…)

Premier trailer de la compagne solo pour Call of Duty: Modern Warfare III

Activision sait y faire lorsqu’il s’agit de monter des trailers pour la série Call of Duty, et Call of Duty: Modern Warfare III le prouve une nouvelle fois. Si l’éditeur présente cela comme un premier trailer de gameplay, il faut plutôt parler d’un trailer présentant les premières images in-game, notamment les cinématiques du mode solo du jeu.

Dans cette nouvelle histoire, on retrouvera le Capitaine Price et la Task Force 141 dans une suite directe de Call of Duty: Modern Warfare II, sorti l’an passé. Il s’agit d’un tout nouveau jeu et d’une histoire inédite mettant en scène Makarov en tant qu’antagoniste.

Cette campagne aura droit à quelques nouveautés avec les Missions Ouvertes, des niveaux moins scriptés que les autres qui laissent les joueurs et les joueuses plus libres concernant leur approche pour compléter les différents objectifs.

Ce qui veut dire des maps plus ouvertes et donc plus facilement rejouables. Vous pourrez décider de vous la jouer bourrin en fonçant dans le tas, ou d’adopter une approche plus feutrée, cela ne tient qu’à vous.

Quelles sont les nouveautés du multijoueur de Call of Duty: Modern Warfare III ?

Parmi les nouveautés notables de cet épisode, Activision mentionne de nouvelles mécaniques de mouvement, notamment avec des améliorations pour le combat rapproché. La customisation des armes a aussi été revue et sera plus poussée que par le passé, permettant de créer des combinaisons d’armes inédites.

On notera également que la santé a été réhaussée en multijoueur, les perks seront disponibles dès le début des affrontements, et les votes pour les maps seront implémentés. Les modes Point Stratégique et Elimination confirmée seront présents comme le nouveau mode « Cutthroat » en 3 vs 3.

Quelles sont les maps de Call of Duty: Modern Warfare III ?

Activision voit cet épisode comme une sorte de célébration pour la saga, et c’est pour cela que Call of Duty: Modern Warfare III marquera le retour de nombreuses cartes venues du passé. On retrouvera notamment 16 cartes issues de Modern Warfare 2, l’épisode de 2009, qui ont été réactualisées ici pour coller aux nouveaux modes de jeu.

Voici donc les cartes de Modern Warfare 2 qui devraient être présentes dans Call of Duty: Modern Warfare III :

Highrise

Sub Base

Estate

Terminal

Wasteland

Afghan

Rust

Underpass

Invasion

Karachi

Quarry

Skid Row

Scrapyard

Favela

Derail

12 autres cartes en 6 vs 6 seront proposées au fil des saisons pour le jeu, tandis que quatre grands environnements seront intégrés day one, dont trois cartes très larges permettant de jouer dans le mode Invasion, et une carte pour le mode Guerre qui fait son retour.

Le mode Zombies présent dans Call of Duty: Modern Warfare III

Le mode Zombies est de retour ! Dans Call of Duty: Modern Warfare III, on retrouvera bien ce mode PvE coopératif où les joueurs et joueuses doivent s’allier pour faire face à des hordes de zombies, dans une map qui sera la plus grande jamais créée pour un mode Zombies, ce dernier étant d’ailleurs dévellopé par Treyarch.

De nouvelles mécaniques sont attendues tandis que l’on nous promet de faire face aux plus grands ennemis jamais vus dans un Call of Duty. Une vraie expérience en monde ouvert selon le studio, qui demandera de réaliser plusieurs missions d’extraction.

Est-il possible de transférer mon contenu de Modern Warfare II à Modern Warfare III ?

Activision l’a annoncé, pour la première fois dans la série, vous ne repartirez pas totalement à zéro si vous avez déjà joué à Call of Duty: Modern Warfare II.

Il sera possible de transférer toutes vos armes, vos skins et vos opérateurs depuis Call of Duty: Modern Warfare II vers Call of Duty: Modern Warfare III.

Quand sortira Call of Duty: Modern Warfare III ?

On connaissait déjà la date de sortie de ce nouvel épisode, mais autant la rappeler pour celles et ceux qui n’étaient pas encore au courant. Comme d’habitude, Call of Duty vise la fin d’année et le mois de novembre pour la sortie de son épisode annuel.

Call of Duty: Modern Warfare III sortira donc le 10 novembre prochain, sur PC (Steam, Microsoft Store, Battle.net), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.

Avant sa sortie, vous pourrez tout de même poser vos mains sur ce Call of Duty: Modern Warfare III à l’aide d’une bêta ouverte disponible sur toutes les plateformes, mais aucune date n’a encore été annoncée.