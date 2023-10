Call of Duty: Modern Warfare III fait le plein de nouvelles images en illustrant son mode Zombies

Un hommage à toute la série

Cette grande présentation de la part de l’éditeur a bien entendu permis de faire le tour de ce que Call of Duty: Modern Warfare III aura à nous proposer le mois prochain, mais aussi de rendre hommage à la série dans son entièreté avec un trailer anniversaire pour ses 20 ans. Après tout, le multijoueur de cet épisode permettra de retrouver 16 maps iconiques de la licence, ce qui ne l’empêchera pas d’avoir de nouvelles cartes comme l’Urzikstan, qui servira de nouveau terrain de jeu pour Warzone. Une map qui promet d’être assez immense.

Cet évènement aura aussi été l’occasion de découvrir le monde Zombies d’un peu plus près, avec un trailer in-game. Le mode avait déjà présenté ses ambitions avec une première vidéo il y a peu, mais ce nouveau trailer nous montre des images un peu plus concrètes avec les gros monstres que l’on devra combattre en coopération.

Vous pouvez aussi revoir de longs extraits de gameplay de tous les modes via le replay du Call of Duty Next, disponible sur YouTube. Call of Duty: Modern Warfare III sortira le 10 novembre prochain, sur PC (Steam, Microsoft Store, Battle.net), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.